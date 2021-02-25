Задержание вице-премьера, критика министра и введение карантина. Итоги дня в Башкирии

Задержание вице-премьера, критика министра и введение карантина. Итоги дня в Башкирии

25 февраля , 21:04ОбществоАнна КононоваФото: Вконтакте
Главные новости Уфы и Башкирии 25 февраля.

Событием сегодняшнего дня стало задержание вице-премьера и министра ЖКХ Бориса Беляева. Оно связано с уголовным делом в отношении экс-министра строительства Башкири Рамзиля Кучарбаева. Напомним, его обвиняют в превышении должностных полномочий из-за деятельности в Кумертау, когда главой города был Борис Беляев.

Сегодня состоялся пресс-завтрак «Коммерсанта» по реконструкции улицы Октябрьской революции, которую планируют провести к 450-летию столицы Башкирии. Главный архитектор Уфы Олег Байдин заявил, что дома сносить не собираются, а также озвучил примерную стоимость реставрации зданий. Кроме того, архитектор Дмитрий Винкельман нашёл некоторые недостатки в проекте благоустройства улицы. Позже мэр Уфы Сергей Греков попросил горожан внести свои предложения и идеи по поводу реконструкции Октябрьской революции.

Глава Башкирии Радий Хабиров провел совещание по ситуации с дорогами в Башкирии. Специалисты представили отчет о жалобах от жителей города по поводу уборки снега. Хабиров также остался недоволен работой АО «Башкиравтодор» и отчитал министра транспорта Башкирии Алана Марзаева.

Со вчерашнего дня в соцсетях ходили слухи об аресте сына бывшего президента Башкирии Урала Рахимова, который в настоящее время проживает в Австрии в качестве политического беженца. Однако его адвокат опроверг информацию.

В одной из деревень Башкирии ввели карантин по бешенству. Отметим, это уже не первый случай. Теперь на карантинной территории нельзя проводить выставки кошек и собак, вывозить животных за пределы, проводить отлов диких животных и продавать скот.

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БашкирияУфа
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