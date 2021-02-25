Задержание вице-премьера, критика министра и введение карантина. Итоги дня в Башкирии

Сегодня состоялся пресс-завтрак «Коммерсанта» по реконструкции улицы Октябрьской революции, которую планируют провести к 450-летию столицы Башкирии. Главный архитектор Уфы Олег Байдин заявил, что дома сносить не собираются, а также озвучил примерную стоимость реставрации зданий. Кроме того, архитектор Дмитрий Винкельман нашёл некоторые недостатки в проекте благоустройства улицы. Позже мэр Уфы Сергей Греков попросил горожан внести свои предложения и идеи по поводу реконструкции Октябрьской революции.