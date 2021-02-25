Врачи карельской больницы выложили видео работы Шандаловича в "красной зоне"

Врачи просьбу журналистов выполнили. Председатель парламента работает в реанимации с людьми, зараженными коронавирусом CОVID-19. Об этом пишет karelinform.ru.
Перед 23 февраля Элиссан Шандалович сказал, что в День защитника Отечества он, как обычно, принесет букет к братской могиле в Медвежьегорске, а после отправится дежурить в районную больницу. Спикер Заксобрания Карелии с ноября минувшего года трудится там в выходные врачом-волонтером.
Подчеркнем, что у действующего председателя республиканского парламента есть диплом врача - анестезиолога-реаниматолога. Он начинал свой трудовой путь в 1991 году именно в стенах Медвежьегорской ЦРБ. Изначально Шандалович трудился врачом-анестезиологом. Он смог дослужиться до главврача. Весной прошлого года в Карелии началась пандемия китайской коронавирусной инфекции. Тогда спикер Законодательного собрания с сертификатом анестезиолога-реаниматолога решил помочь региональным медикам.
Элиссан Шандаловича посетовал, что тогда в Медвежьегорской больнице сложилась непростая ситуация. Больных скопилось слишком много. Врачей на всех не хватало. Управленец решил помочь коллегам.
«Я буду это делать столько, сколько потребуется», - заявил Шандалович.
Политик отмечает, что трудиться медикам в «красной» зоне тяжело. Председатель парламента Карелии обещал позже подробнее рассказать о работе врачей. На сегодняшний день в палатах Медвежьегорской ЦРБ находятся 63 пациента с CОVID-19. В прошлом месяце больных было свыше 90.