Врачи карельской больницы выложили видео работы Шандаловича в "красной зоне"

Врачи карельской больницы выложили видео работы Шандаловича в "красной зоне"

25 февраля , 18:02ОбществоФото: фрагмент видео YouTube
Корреспонденты СМИ попросили медицинский персонал Медвежьегорской центральной районной больницы снять на камеру, как с ними работает спикер Законодательного собрания Республики Карелия Элиссан Шандалович. Политик трудится в больнице волонтером.

Врачи просьбу журналистов выполнили. Председатель парламента работает в реанимации с людьми, зараженными коронавирусом CОVID-19. Об этом пишет karelinform.ru.

Перед 23 февраля Элиссан Шандалович сказал, что в День защитника Отечества он, как обычно, принесет букет к братской могиле в Медвежьегорске, а после отправится дежурить в районную больницу. Спикер Заксобрания Карелии с ноября минувшего года трудится там в выходные врачом-волонтером.

Подчеркнем, что у действующего председателя республиканского парламента есть диплом врача - анестезиолога-реаниматолога. Он начинал свой трудовой путь в 1991 году именно в стенах Медвежьегорской ЦРБ. Изначально Шандалович трудился врачом-анестезиологом. Он смог дослужиться до главврача. Весной прошлого года в Карелии началась пандемия китайской коронавирусной инфекции. Тогда спикер Законодательного собрания с сертификатом анестезиолога-реаниматолога решил помочь региональным медикам.

Элиссан Шандаловича посетовал, что тогда в Медвежьегорской больнице сложилась непростая ситуация. Больных скопилось слишком много. Врачей на всех не хватало. Управленец решил помочь коллегам.

«Я буду это делать столько, сколько потребуется», - заявил Шандалович.

Политик отмечает, что трудиться медикам в «красной» зоне тяжело. Председатель парламента Карелии обещал позже подробнее рассказать о работе врачей. На сегодняшний день в палатах Медвежьегорской ЦРБ находятся 63 пациента с CОVID-19. В прошлом месяце больных было свыше 90.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы