Врачи карельской больницы выложили видео работы Шандаловича в "красной зоне"

Перед 23 февраля Элиссан Шандалович сказал, что в День защитника Отечества он, как обычно, принесет букет к братской могиле в Медвежьегорске, а после отправится дежурить в районную больницу. Спикер Заксобрания Карелии с ноября минувшего года трудится там в выходные врачом-волонтером.