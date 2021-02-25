В Уфе архитектор нашел недостатки в проекте пешеходной улицы на Октябрьской революции

В Уфе архитектор нашел недостатки в проекте пешеходной улицы на Октябрьской революции

25 февраля , 11:52ОбществоКарина МамаеваФото: artoblaka.ru
Сегодня, 25 февраля, состоялся пресс-завтрак издания «Коммерсантъ-Уфа», посвященный разработке концепции создания первой в Уфе пешеходной улицы на Октябрьской революции. Представитель Московского центра урбанистики Оксана Веселкова представила проект, однако у архитекторов нашлись свои замечания.

По словам архитектора Дмитрия Винкельмана Уфа – единственный город-миллионник, где нет ни одной пешеходной улицы. Тем не менее, место для ее создания было выбрано удачное.

Согласна предварительной концепции дорогу на Октябрьской революции планировалось сузить до двухполосной, а на освободившемся месте организовать велосипедные дорожки. Однако эксперт уверяет, что при таком раскладе есть риск получить улицу, которая по факту не изменится и не станет пешеходной.

— Чтобы возникала жизнь с пешеходным характером, должна быть масса пешеходности. При таком раскладе мы не расширяем пешеходную зону, она как была небольшая, так и осталась. Мы предлагаем сбить транспортную часть в одну сторону, чтобы другая часть была резко шире, чтобы там могли появиться какие-то кафе, — предложил архитектор.

Также по мнению Дмитрия Винкельмана при создании проекта не учли наличие за улицей новых многоэтажек. Это может нарушить баланс между агрессивными высотками и историческими зданиями. По мнению архитектора, данные территории тоже надо было брать в работу и создавать средние форматы для плавного перехода.

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