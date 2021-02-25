В России 1,8 млн семей получают выплаты на детей до трех лет

В пресс-службе Минтруда сообщили, что с 2020 года существенно увеличился охват семей, получающих выплаты на детей в рамках нацпроекта

Около 1,8 млн семей в настоящее время получают выплаты на детей до трех лет. Пособия в размере регионального прожиточного минимума на ребенка начисляются семьям с доходом ниже двух прожиточных минимумов на человека в рамках нацпроекта «Демография». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтруда. Так, выплаты на первого ребенка в январе текущего года получили 974 тыс. семей. Они выплачиваются напрямую из федерального бюджета. Свыше 262 тыс. семей получают ежемесячные пособия на второго ребенка из средств материнского капитала. Также около 619 тыс. семей получают выплаты на третьего и последующих детей. Эти выплаты осуществляются за счет средств федерального и регионального бюджетов. Напомним, с прошлого года существенно увеличился охват семей, получающих выплаты на детей в рамках нацпроекта. Это связано с продлением периода выплат и изменением критериев нуждаемости. Если прежде родители получали дополнительные средства до достижения ребенком 1,5 года, то с этого года период выплат продлен до трех лет. Кроме того, раньше средства начислялись семьям, чей среднедушевой доход составлял 1,5 прожиточного минимума. С этого года выплаты положены всем семьям, где на одного человека приходится менее двух прожиточных минимумов.

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