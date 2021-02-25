В башкирской деревне Узыбаш ввели карантин по бешенству

Напомним, ранее карантинные меры действовали в деревне Азнагулово в Белорецком районе. Ограничения были сняты 30 января. В прошлом году в Башкирии было зарегистрировано пять очагов бешенства у животных — у трех собак и двух волков. Случаи выявили в Белорецком, Дуванском и Чишминском районах республики.