В башкирской деревне Узыбаш ввели карантин по бешенству

Ограничительные мероприятия ввели 19 февраля на территории одного поселения. Согласно документу, запрещено проведение выставок собак и кошек, выводок и натаску собак, торговлю домашних животных, вывоз собак и кошек за пределы карантинной территории. Кроме того, нельзя проводить отлов диких животных.
Управлению ветеринарии РБ поручено установить причины заболевания, организовать ликвидацию очага бешенства.
Напомним, ранее карантинные меры действовали в деревне Азнагулово в Белорецком районе. Ограничения были сняты 30 января. В прошлом году в Башкирии было зарегистрировано пять очагов бешенства у животных — у трех собак и двух волков. Случаи выявили в Белорецком, Дуванском и Чишминском районах республики.