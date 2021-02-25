В Башкирии утвердили штрафы за продажу энергетиков несовершеннолетним

Согласно документу, за продажу энергетиков детям, их реализацию в образовательных или медицинских учреждениях, в организациях отдыха и оздоровления, в физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях предусмотрены штрафы. Так, гражданам придется заплатить от трех до четырех тысяч рублей; должностным лицам — от 30 до 40 тысяч рублей; юридическим лицам — от 150 до 200 тысяч рублей. Повторное нарушение влечет штраф от четырех до пяти тысяч для граждан; от 40 до 50 тысяч рублей для должностных лиц и от 200 до 250 тысяч рублей для юрлиц.