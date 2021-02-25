В Башкирии утвердили штрафы за продажу энергетиков несовершеннолетним

В Башкирии утвердили штрафы за продажу энергетиков несовершеннолетним

25 февраля , 19:31ОбществоАнна КононоваФото: pixabay.com
Депутаты Госсобрания Башкирии на пленарном заседании поддержали законопроект, который предусматривает штрафы за продажу энергетических напитков несовершеннолетним. Проект закона принят в первом чтении.

Согласно документу, за продажу энергетиков детям, их реализацию в образовательных или медицинских учреждениях, в организациях отдыха и оздоровления, в физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях предусмотрены штрафы. Так, гражданам придется заплатить от трех до четырех тысяч рублей; должностным лицам — от 30 до 40 тысяч рублей; юридическим лицам — от 150 до 200 тысяч рублей. Повторное нарушение влечет штраф от четырех до пяти тысяч для граждан; от 40 до 50 тысяч рублей для должностных лиц и от 200 до 250 тысяч рублей для юрлиц.

Напомним, в прошлом году депутаты Госсобрания приняли закон, запрещающий продажу продавать энергетики несовершеннолетним и ограничивает места их продажи.

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