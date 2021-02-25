В Башкирии частично сняли ограничения на дорогах

В Башкирии частично сняли ограничения на дорогах

25 февраля , 09:55ОбществоКарина МамаеваФото: pixabay.com
В Башкирии накануне из-за непогоды и сильного ветра на некоторых дорогах пришлось ввести ограничения для проезда транспорта. По данным Минтранса ситуация значительно улучшилась и проезд снова разрешен.

Так, временное ограничение снято на дорогах Озерное отделение совхоза - Кусимовский рудник и Аскарово - Альмухаметово – Сибай.

Еще на двух участках дорог Сибай - Кусеево - Халилово и подъезд к городу Магнитогорску ограничения будут сняты с 10 утра.

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