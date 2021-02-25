В Башкирии будут штрафовать перевозчиков за неприменение кассовых аппаратов

Так, за неприменение терминалов водители и перевозчики могут быть оштрафованы. Санкции для должностных лиц предусмотрены в размере от ¼ до ½ размера суммы расчета, но не менее 10 тысяч рублей; для юридических лиц — от ¾ до полного размера расчета, но не менее 30 тысяч рублей. При повторном нарушении должностные лица будут дисквалифицированы на срок от одного года до двух лет. Для индивидуальных предпринимателей и юрлиц предусмотрена приостановка деятельности на срок до 90 суток.