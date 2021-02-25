В Башкирии будут штрафовать перевозчиков за неприменение кассовых аппаратов

В Башкирии будут штрафовать перевозчиков за неприменение кассовых аппаратов

25 февраля , 19:12ОбществоАнна КононоваФото: Минтранс РБ
Из-за многочисленных обращений граждан на отсутствие терминалов в транспорте и невозможности оплатить проезд безналом начинаются проверки перевозчиков, сообщает пресс-служба Минтранса.

По данным ведомства, в 2021 году действуют новые штрафы за неиспользование ККТ. Кроме того, Минтранс, УФНС, ГИБДД и МУГАДН запланировали рейды.

Так, за неприменение терминалов водители и перевозчики могут быть оштрафованы. Санкции для должностных лиц предусмотрены в размере от ¼ до ½ размера суммы расчета, но не менее 10 тысяч рублей; для юридических лиц — от ¾ до полного размера расчета, но не менее 30 тысяч рублей. При повторном нарушении должностные лица будут дисквалифицированы на срок от одного года до двух лет. Для индивидуальных предпринимателей и юрлиц предусмотрена приостановка деятельности на срок до 90 суток.

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