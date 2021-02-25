Стресс и демотивация: эксперты рассказали, как вернуться в офис после удалёнки

Компании по всей стране отменяют удаленную работу, введенную в период коронавируса, а сотрудники возвращаются в офисы. Эксперты «Манго Телеком» рассказываю, как вернуться с удаленки и не страдать.

Психологи предупреждают о рисках снижения мотивации и производительности труда, так как сотрудникам заново приходится приспосабливаться к рабочему креслу после домашнего дивана. При этом работодатель стремится, чтобы адаптация прошла как можно быстрее. Эксперты «Манго Телеком» дали несколько советов и сотрудникам, и компаниям. Они утверждают, что стресс — это норма. У каждого сотрудника уже сформировался свой график, ритм и привычки, а отменить это просто так невозможно. Эксперты советуют «не наседать» на работника и не спрашивать строго, потому что есть вероятность демотивировать его полностью. Безусловно, руководителю сейчас, как никогда, важно знать реальный результат каждого подчиненного, но не для того, чтобы обвинять отстающих цифрами из аналитики, а чтобы определить, кому нужна помощь, советуют специалисты. Кроме того, в «Манго Телеком» советуют использовать цифры не как упрек, а как ориентир на сильных. Эксперты также советуют каждому руководителю разработать план конкретных действий для адаптации подчиненных и не бросать людей. Лучше предложить мозговые штурмы, разбор интересных практик, обучения. Это даст возможность сотрудника проявить себя творчески, получить новые знания и развить навыки. К тому же исследования показывают, что люди ощущают себя более востребованными, а значит сильнее мотивированы, когда компания дает им расти профессионально, утверждают эксперты. Несмотря на отмену удаленки, в коллективе может найтись сотрудник, который не захочет возвращаться в офис. В таком случае (если возможно) руководителю стоит рассмотреть варианты, сравнить производительность труда из дома и офиса. Если в первом случае работа складывалась эффективней, то стоит перевести подчиненного на удаленку. Эксперты считают, что отчеты также смогут стать аргументом для работы сотрудника из офиса. Например, так: «Посмотри, здесь ты реально эффективнее, а значит и премию зарабатываешь больше». Но, если деньги не мотивируют и человек хочет работать из дома, то надо понимать, что сейчас возможность работать удаленно становится преимуществом для кандидата на работу. По данным «Манго Телеком», в настоящее время действует тенденция — активный региональный наем. Это позволяет компаниям, например, из Москвы работать удаленно с сотрудниками.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter