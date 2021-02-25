Радий Хабиров сообщил о встрече с урбанистом Ильей Варламовым после 3 марта

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, когда урбанист и блогер Илья Варламов приедет в Уфу. Напомним, он пригласил его в столицу республики на минувших выходных после того, как прочитал книгу «100 советов мэру» Ильи Варламова и Максима Каца.

— Мы хотим предложить Илье приехать в Башкортостан, изучить ситуацию и принять участие в стратегических сессиях, которые мы регулярно устраиваем для региональных и муниципальных служащих. В данном случае брейнсторминг будет целиком посвящен урбанистике, — отметил Хабиров. По словам руководителя региона, график Варламова плотно забит до 3 марта, поэтому он прибудет после этих чисел. Также Радий Хабиров отметил, что изначально разозлился на карикатуриста Камиля Бузыкаева за созданный им рисунок, где он изображен тащащим в город Варламовым. Глава Башкирии переживал, что урбанист может обидеться, однако этого не произошло.

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