Мэр Уфы призвал жителей предлагать идеи по реконструкции улицы Октябрьской революции

Мэр Уфы призвал жителей предлагать идеи по реконструкции улицы Октябрьской революции

25 февраля , 20:36ОбществоАнна КононоваФото: domofoto.ru
Глава администрации Уфы Сергей Греков ознакомился с предварительной концепцией благоустройства улицы Октябрьской революции. В социальных сетях он поделился своим мнением, а также попросил уфимцев выразить свое отношение и внести предложения.

Он отметил, что важно сохранить старые дома 18-19 веков и внести туда современность. Удачным примером слияния он считает культурный центр Арт-квадрат. На его территории удалось сохранить историю и создать что-то современное.

По словам Сергея Грекова, в перспективе улица Октябрьской революции станет частью Малого пешеходного кольца центрального туристического маршрута с кафе, молодежным пространством, местами для отдыха и магазинам.

Полностью пешеходной улица не станет, но получится и сохранить возможность движения транспорта, и сделать широкие тротуары и велодорожки. Все это украсим посадками сирени и яблонь, сообщил мэр Уфы.

Сергей Греков предложил горожанам оставлять свои мнения и предложения по поводу благоустройства улицы.

Напомним, главный архитектор Уфы Олег Байдин назвал примерную стоимость реставрации зданий, расположенных на улице Октябрьской революции. В настоящее время там расположено 102 дома. На реставрацию одного квадратного метра требуется 250 тысяч рублей, а значит на один дом уйте 50 миллионов рублей. Отметим, что проект планируют реализовать к 450-летию Уфы в 2024 году.

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