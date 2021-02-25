Хабиров вновь отчитал министра транспорта Башкирии из-за аварии с 20 машинами

На совещании под руководством главы Башкирии Радия Хабирова министр транспорта и дорожного хозяйства Алан Марзаев предоставил отчет об авариях. Кроме того, обсудили массовую аварию с участием 20 автомобилей.

С 23 по 24 февраля из-за ухудшения погоды произошло 11 ДТП, в которых пострадали 19 человек. На совещании также затронули тему с аварией, которая произошла 23 февраля в Аургазинском районе на трассе Уфа-Оренбург. Напомним, там столкнулись 20 машин и пострадали 10 человек. По словам Марзаева, на этом участке отсутствовали камеры фото- и видеофиксации, так как трасса является федеральной и находится в ведении управления автомобильных дорог «Приуралье». Вы меня не учите, что к кому относится. Вы работаете министром транспорта и дорожного хозяйства Башкортостана, значит, ответственность за все дороги республики — на вас, сказал Радий Хабиров. Глава Башкирии поручил Контрольному управлению разобраться, почему в Татарии устанавливают камеры и на федеральные трассы, а в РБ этого не делают. Хабиров заявил, что это огромная недоработка транспортного блока правительства. Он поручил до 1 сентября этого года установить не менее 100 камер на федеральных трассах. Напомним, осенью на одном из оперативных совещаний Радий Хабиров пригрозил Алану Марзаеву увольнением из-за роста смертности на дорогах. Его работу глава Башкирии оценил неудовлетворительно. Также отметим, что с 8 по 25 февраля в систему «Инцидент менеджмент» поступило более 400 обращений из-за некачественной уборки снега.

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