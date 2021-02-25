Главный архитектор Уфы заявил, что на Октябрьской революции не будут сносить дома

Сегодня в Уфе проходит пресс-завтрак газеты «Коммерсантъ-Башкортостан», посвященный началу разработки концепции развития улицы Октябрьской революции и обсуждению дальнейших шагов развития общественного пространства. Главный архитектор Уфы Олег Байдин заявил, что ни один дом на этой улице больше не будет снесен.

— Принято решение, что мы не будем больше здесь сносить ни одного дома, вне зависимости от того, является он памятником [истории и архитектуры, - прим. Ред] или не является, — отметил Байдин. По словам Байдина, на сегодняшний день по улице расположена чуть более 100 объектов и не все из них имеют статус памятника культурного наследия. Вполне вероятно, что все здания войдут в реестр, однако это значительно удорожит работу со зданием для субъектов малого и среднего предпринимательства. — Мы считаем, что вся улица является памятником, — сказал Байдин.

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