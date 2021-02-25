Главный архитектор Уфы заявил, что на Октябрьской революции не будут сносить дома

— Принято решение, что мы не будем больше здесь сносить ни одного дома, вне зависимости от того, является он памятником [истории и архитектуры, - прим. Ред] или не является, — отметил Байдин.
По словам Байдина, на сегодняшний день по улице расположена чуть более 100 объектов и не все из них имеют статус памятника культурного наследия. Вполне вероятно, что все здания войдут в реестр, однако это значительно удорожит работу со зданием для субъектов малого и среднего предпринимательства.
— Мы считаем, что вся улица является памятником, — сказал Байдин.