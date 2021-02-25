Глава Башкирии раскритиковал работу АО «Башкиравтодор»

Из-за погодных условий на участках восьми автодорог в Абзелиловской и Баймакском районах были введены ограничения движения. Вечером 24 февраля сотрудники «Башкиравтодора» освободили от снега четыре трассы, остальные запустили сегодня утром. Однако на закрытой дороге Сибай-Акъяр в дорожную машину «КАМАЗ» наехал рефрижератор, который двигался по встречной полосе. В результате пострадал рабочий Баймакского ДРСУ.