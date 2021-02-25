Глава Башкирии раскритиковал работу АО «Башкиравтодор»

Глава Башкирии раскритиковал работу АО «Башкиравтодор»

25 февраля , 17:58ОбществоАнна КононоваФото: 1MediaInvest
Глава Башкирии Радий Хабиров остался недоволен работой компании «Башкиравтодор» в части очистки дороги. Данный вопрос обсудили на сегодняшнем совещании.

Гендиректор организации Ильдар Юланов сообщил, что из-за сильных метелей на дорогах в южной части Башкирии образовались снежные заносы. В связи с этим круглосуточно проходила очистка дорог от снега. К вечеру 23 февраля было задействовано более 600 линейных спецмашин, с учетом техники, работавшей на базах ДРСУ — 922 единицы.

Из-за погодных условий на участках восьми автодорог в Абзелиловской и Баймакском районах были введены ограничения движения. Вечером 24 февраля сотрудники «Башкиравтодора» освободили от снега четыре трассы, остальные запустили сегодня утром. Однако на закрытой дороге Сибай-Акъяр в дорожную машину «КАМАЗ» наехал рефрижератор, который двигался по встречной полосе. В результате пострадал рабочий Баймакского ДРСУ.

Радий Хабиров отметил несвоевременность регирование дорожных служб.

Вы сейчас сказали много умных слов, но по факту причины аварий банальны — вы попросту вовремя не чистили дороги. А это ваша прямая обязанность, заявил глава Башкирии.

Он поручил организовать эффективную работу предприятия.

Напомним, за 2,5 недели в систему «Инцидент менеджмент» поступило 406 обращений от жителей Башкирии по поводу уборки снега. Жалобы в основном связаны с неблагоприятной погодой, недостаточной оперативностью дорожных служб и муниципалитетов по очистке и поддержанию трасс

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