Слухи о потенциальном соглашении по поводу «Северного потока — 2» периодически возникают в СМИ и привлекают внимание общественности. Ранее, например, публиковалась информация о возможности «откупиться» от США через выделение 1 млрд евро на постройку СПГ терминалов для приема американского газа. Эти сведения уже опровергли.