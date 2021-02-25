Германия и США намерены вести переговоры о «Северном потоке — 2»

Германия и США намерены вести переговоры о «Северном потоке — 2»

25 февраля , 18:23ОбществоФото: gazprom.ru
Министерство экономики ФРГ заявило, что планирует переговоры с США о «Северном потоке — 2». Полноценные переговоры будут возможны после формирования президентом США нового состава администрации.

Как сообщает телеграм-канал «Мейстер», консультации обеих стран уже идут. В них принимают участие дипломаты и члены правительства.

Слухи о потенциальном соглашении по поводу «Северного потока — 2» периодически возникают в СМИ и привлекают внимание общественности. Ранее, например, публиковалась информация о возможности «откупиться» от США через выделение 1 млрд евро на постройку СПГ терминалов для приема американского газа. Эти сведения уже опровергли.

В России у общественности вызывают беспокойство условия такого соглашения: вынужденная необходимость транзита через Украину и риском перекрытия трубы, по сообщениям Spiegel.

Несмотря на расходящиеся слухи и беспокойство, «Северный поток — 2» продолжают строить. Это дает больше шансов на успех в переговорах Германии и ослабляет позицию США, ратующих за срыв строительства.

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