Ветераны – герои проекта #ПочтаПобеды, прочли письмо немецкого писателя Фихтенберга

Напомним, в адрес проекта RT #ПочтаПобеды пришло письмо из Германии. Немецкий писатель Вольф фон Фихтенберг поблагодарил советских людей за то, что они освободили Европу от нацистов. Также он написал, что сегодня в Европе превозносят роль США во Второй мировой войне, сознательно замалчивая вклад СССР.

Еще один участник проекта Константин Мелешко, дошедший до Берлина и написавший свое имя на развалинах Рейхстага, согласился с фон Фихтенбергом. Он отметил, что на Западе действительно стараются всеми силами исказить правду о той войне и о том. Особенно там не любят вспоминать о том, что именно советский народ больше всего пострадал и больше всего сделал для победы над гитлеровцами.