Ветераны – герои проекта #ПочтаПобеды, прочли письмо немецкого писателя Фихтенберга
«Очень рад, что они осознали роль советской армии», – ветераны высказались по поводу письма Вольфа фон Фихтенберга.
Напомним, в адрес проекта RT #ПочтаПобеды пришло письмо из Германии. Немецкий писатель Вольф фон Фихтенберг поблагодарил советских людей за то, что они освободили Европу от нацистов. Также он написал, что сегодня в Европе превозносят роль США во Второй мировой войне, сознательно замалчивая вклад СССР.
Участница проекта Анна Терехина, пережившая войну, оценила то, что немецкий писатель предлагает народу России дружбу, пишет RT.
Еще один участник проекта Константин Мелешко, дошедший до Берлина и написавший свое имя на развалинах Рейхстага, согласился с фон Фихтенбергом. Он отметил, что на Западе действительно стараются всеми силами исказить правду о той войне и о том. Особенно там не любят вспоминать о том, что именно советский народ больше всего пострадал и больше всего сделал для победы над гитлеровцами.