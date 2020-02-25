В Уфе 94-летняя слепая бабушка стала жертвой издевательств жестоких мигрантов

Об этом сообщили волонтеры фонда «Старость в радость – Уфа». По их словам, одинокая бабушка, проживающая в уфимском микрорайоне Инорс, столкнулась с жестокостью и равнодушием со стороны людей, которых сама приютила – квартирантов, прибывших на заработки в Уфу из других стран.

«В надежде что квартиранты, пущенные бабушкой и ее внучатой племянницей, облегчат жизнь, оказалось на самом деле страшным адом. Нам поступил звонок от сотрудников МВД, помочь бабушке 1926 года рождения, инвалид 1 группы по зрению (слепая полностью). Репина Валентина Георгиевна 8 марта 1926 г., вместе с сестрой 1928г.р, проработав более 40 лет на заводе УМПО, остались проживать в небольшой квартире на ул Ферина.

Так сложилась жизнь, что не смогли обзавестись детками, и единственным утешением бабушек стала единственная внучатая племянница, которая всегда помогала бабушкам. Вскоре от онкозаболевания умерла младшая сестра Валентины Георгиевны, от горя потери самого близкого и родного человека, баба Валя ослепла. Была попытка сделать операцию на правый глаз по удалению катаракты, но видно настолько сильно ослабли мышцы, что операция не дала результата. Вот так баба Валя с Катюшей остались вдвоем, потихоньку вроде жили, Катя вскоре встретила парня (отца ее дочки) и уехала в другой город республики. К сожалению, в этот момент и случилось первое горе, случился пожар, не все сгоревшие документы смогли восстановить (о чем свидетельствует погоревшие листочки трудовой книжки), но благодаря соседям, спасли бабушку и восстановили сгоревшие документы и общими усилиями сделали ремонт. Катя после пожара вернулась к бабушке, решила, что она ей более нужнее.

Пока восстанавливали документы, предприимчивая мадам из УФМС (данные сейчас проверяют сотрудники МВД), предложила бабушке сдать одну из комнат двум жителям из бывших союзных республик. Типа вам легче будет, если они временно у вас пропишутся и за квартиру, хоть что-то будут платить. После того, как бабушка прописку сделала, вот тут то и начался кошмар

», - пишут волонтеры сообщества «Старость в радость».

Молодые люди перестали платить за жилье, вследствие чего долг накопился на 5 месяцев, начали отбирать у нее пенсию и тратить на свои нужды, а девушке – угрожать, что отнимут ребенка и выгонят на улицу. Кроме того, слепую бабушку они заставляли пить уксус.

«В очередной раз, когда мужчины у бабушки выпросили 15 тысяч, якобы на покупку детской кровати для двухгодовалой дочери Кати, потратили эти деньги на себя, тут у соседей терпение лопнуло и решили вызвать сотрудников полиции. При составлении допроса все и вышло наружу, мужчин задержали. И вот бабушка Валя и Катя, остались с кучей долгов, переломанной мебелью (один из мужчин, при проявлении агрессии порезал диван, холодильник просто при ударах пришел в негодность), остались наедине с проблемами, как жить-то дальше», - пишут волонтеры.

В настоящее время волонтеры просят о помощи в ремонте дома, покупке продуктов, приобретении кровати, бытовой техники, подгузников и погашения задолженности по квартплате. Пока этим занимаются соседи и волонтеры фонда, однако они просят откликнуться всех неравнодушных.