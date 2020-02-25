В РФ стартовал проект «Лидеры России. Политика»

По словам Кириенко, основной целевой аудиторией проекта являются люди, которым интересно работать в общественной и политической сфере, сообщает издание tass.ru.

Во время пресс-конференции конкурса "Лидеры России — 2020" он рассказал, что этот конкурс представляет собой самостоятельное ответвление от более крупного проекта. С помощью него у людей появится дополнительная возможность реализовать свои планы по участию в политической деятельности страны посредством участия в выборах в органы власти. При этом речь может идти как о выборах в Госдуму, так и о работе в муниципальных органах власти.

Прием заявок открыт уже сейчас, а участниками конкурса смогут стать граждане РФ в возрастном диапазоне 21–55 лет. Заявиться в качестве участника этого мероприятия можно до 16 марта нынешнего года, дистанционный этап продлится с марта по апрель, а с апреля по май будет проводиться финал. В конечном счете до 80 человек смогут пройти обучение в Высшей школе госуправления РАНХиГС.