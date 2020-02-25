В Башкирию повторно вернется циклон, ожидается резкое ухудшение погоды
Вчера, 11:37ОбществоТатьяна МайороваФото: Mkset.ru
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Данная тревожная информация прозвучала на оперативке в "Белом доме" в Уфе.
Сегодня, 25 февраля, на оперативном совещании в правительстве Башкирии, прозвучало предупреждение об ожидаемом ухудшении погодных условий.
- Погода в республике нестабильная. В 12 часов дня должен повторно зайти к нам циклон, который принесет ухудшение погодных условий - мокрый снег, гололед, ухудшение видимости на дорогах до 500 метров. Просим автомобилистов быть максимально внимательными на автодороге, - рассказал глава Госкомтранса РБ Тимур Мухаметьянов.
К концу недели ожидается понижение температуры.
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