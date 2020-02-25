Украинцы, находящиеся на Diamond Princess отказались возвращаться на родину
Большая часть работающих на круизном теплоходе Diamond Princess украинцев решила не ехать домой.
Напомним, океанский лайнер Diamond Princess стоит на карантине в акватории Йокогамы, после того, как у нескольких пассажиров обнаружили коронавирус. В экипаже корабля 25 украинцев. Недавно представитель МИД Украины Максим Коваленко заявил, что 24 из них не хотят возвращаться на Украину. С последним пока еще не установлена связь.
Коноваленко сообщил, что причина отказа в контакте, которым связаны члены экипажа. При этом, двое из них уже находятся в больнице. Также он отметил, что Министерство здравоохранения Украины, МИД и посольство готовы к тому, что настроение и намерения украинских членов экипажа изменится, пишет rns.online.
В то же время отмечается, что после приема, оказанного в Полтавской области соотечественникам эвакуированным из Китая, многие просто боятся ехать на Украину. Тогда автобусы с вернувшимися из КНР не пускали на базу Нацгвардии, где правительство решило устроить карантин. Местные жители активно протестовали, жгли шины и забрасывали автобусы с женщинами и детьми камнями. Перед этим ряд пикетов с баррикадами прошел в нескольких областях Украины. Там тоже протестовали против размещения соотечественников в этих регионах.