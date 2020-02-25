Украинцы, находящиеся на Diamond Princess отказались возвращаться на родину

Напомним, океанский лайнер Diamond Princess стоит на карантине в акватории Йокогамы, после того, как у нескольких пассажиров обнаружили коронавирус. В экипаже корабля 25 украинцев. Недавно представитель МИД Украины Максим Коваленко заявил, что 24 из них не хотят возвращаться на Украину. С последним пока еще не установлена связь.

Коноваленко сообщил, что причина отказа в контакте, которым связаны члены экипажа. При этом, двое из них уже находятся в больнице. Также он отметил, что Министерство здравоохранения Украины, МИД и посольство готовы к тому, что настроение и намерения украинских членов экипажа изменится, пишет rns.online.