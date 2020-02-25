Стало известно имя фельдшера, которую похвалил за самоотверженность глава Башкирии
Резеда Абдеева работает на Демской полстанции скорой медпомощи в Уфе.
Сегодня, 25 февраля, во второй половине дня, журналистам удалось выяснить имя фельдшера скорой помощи, которая в минувшие выходные проявила себя как профессионал высочайшего уровня, когда стала обходить автомобили, попавшие в массовое ДТП, и опрашивать, нет ли у них пострадавших. К счастью, в аварии никто не получил травмы.
Этот поступок фельдшера сегодня на утренней оперативке высоко отметил глава региона Радий Хабиров и поручил поощрить такого «настоящего медика».
Нашим коллегам из информагентства «Башинформ» удалось выяснить, как зовут самоотверженного медика. Это Резеда Абдеева с демской подстанции скорой медпомощи, их подразделение базируется в поселке Булгаково.
В тот день, 24 февраля, Резеда везла в РДКБ в Уфу ребенка с сильной простудой. Оказавшись в пробке, вызванной массовым ДТП, она решила проверить, есть ли пострадавшие в аварии люди.
Резеда работает в скорой помощи 31 год.