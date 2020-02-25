«Со мной такого больше не будет»: в Башкирии чиновник, обматеривший жителя, извинился
Глава Кальтовского сельсовета Иглинского района Владимир Кожанов, буквально прославившийся на всю страну, принес свои извинения.
Публичные извинения чиновника, устроившего скандал в собственном рабочем кабинете, опубликовал телеканал «ГТРК – Башкортостан».
По словам Кожанова, он действительно неправильно поступил – накричав на местного жителя и оскорбив его нецензурной бранью.
«Со мной такого впредь не будет. Мне нужно было корректно с ним поговорить, не кричать, тем более не выражаться нецензурной бранью. Ничего личного я здесь не испытываю к Карпенко, никаких личных неприязненных отношений. Я защищал честь и достоинство своих работников и свою. Он и меня несколько раз оскорблял и прилюдно, и в кабинете здесь, и кричал, и матерился. Я до поры до времени все это терпел. Но в последний случай у меня терпение лопнуло. Пришлось вот так поступить», - заявил на видео Владимир Кожанов.
Ранее Медиакорсеть подробно писала о неприятном инциденте, произошедшем в кабинете главы Кантовского сельсовета. Молодой человек пришел на прием к чиновнику и решил узнать, когда именно будет почищена дорога к деревне Черемисы. Неожиданно вскипев, Владимир Кожанов обрушился с нелицеприятными высказываниями на парня, при этом чиновник не стеснялся матерных слов.
Позже Кожанов в беседе с журналистами высказался, что его «довели», «трактор на все 13 деревень один и не справляется», а молодой человек «злоупотребляет запрещенными веществами и имеет две судимости за тяжкие преступления в свои 22 года».
Отметим, что в ходе скандального диалога Владимир Кожанов обронил фразу: «хочешь в тюрьму - найду статью для тебя». Известно, что ранее Кожанов работал в правоохранительных органах.