«Со мной такого больше не будет»: в Башкирии чиновник, обматеривший жителя, извинился

«Со мной такого впредь не будет. Мне нужно было корректно с ним поговорить, не кричать, тем более не выражаться нецензурной бранью. Ничего личного я здесь не испытываю к Карпенко, никаких личных неприязненных отношений. Я защищал честь и достоинство своих работников и свою. Он и меня несколько раз оскорблял и прилюдно, и в кабинете здесь, и кричал, и матерился. Я до поры до времени все это терпел. Но в последний случай у меня терпение лопнуло. Пришлось вот так поступить», - заявил на видео Владимир Кожанов.