С 1 марта жизнь россиян изменится

Так, пишет news.ru, с первого марта вступает в силу новый ГОСТ, который был принят Росстандартом. В соответствии с ГОСТом, старые и ретроавтомобили будут проходить специальную экспертизу для получения паспорта транспортного средства. Подобного рода правила затронут автомобили старше тридцати лет. Аналитики будут проверять общее внешнее и техсостояние, двигатель, узлы, шасси и интерьер. При обнаружении множества отклонений от заводского выпуска, то такое ТС классическим не признают и в выдаче технический паспорт. При этом владелец имеет возможность устранить все недочеты и пройти осмотр автомобиля повторно.