С 1 марта жизнь россиян изменится

С 1 марта в России изменится ряд важных аспектов. Речь идет о специальном техосмотре старых автомобилей, корректировки регламента ввоза незарегистрированных лекарств, поправках в Основной закон страны.
Так, пишет news.ru, с первого марта вступает в силу новый ГОСТ, который был принят Росстандартом. В соответствии с ГОСТом, старые и ретроавтомобили будут проходить специальную экспертизу для получения паспорта транспортного средства. Подобного рода правила затронут автомобили старше тридцати лет. Аналитики будут проверять общее внешнее и техсостояние, двигатель, узлы, шасси и интерьер. При обнаружении множества отклонений от заводского выпуска, то такое ТС классическим не признают и в выдаче технический паспорт. При этом владелец имеет возможность устранить все недочеты и пройти осмотр автомобиля повторно.
С первого марта вступает в силу закон, узаконивающий ввоз на территорию России незарегистрированных лекарственных средств, в случае если они жизненно необходимы пациентам. Решение принимается специальной врачебной комиссии.
Отмечается, что со слов специалистов, такого рода шаги государства увеличат доступность для россиян определённых импортных лекарств. Разрешение будет действовать до первого января 2024 года.