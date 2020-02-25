«Проще вас уволить»: глава Башкирии сделал внушение подчиненным за плохие светильники

Сегодня, 25 февраля, на оперативном совещании в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров возмутился отношением глав муниципалитетов к решению проблем освещения улиц.

Выяснилось, что в ряде населенных пунктов поступившие от поставщика некачественные светильники были оплачены без тестирования их качества. Об этом в своем докладе сообщил министр ЖКХ РБ Борис Беляев.

Радий Хабиров признался, что в порыве эмоций даже подумал о том, чтобы прекратить финансирование программы освещения улиц для муниципалитетов, которые таким образом отнеслись к бюджетным средствам.

— Но это неправильно. Из-за вашей безалаберности будут страдать люди. Мне проще вас уволить, — сказал как отрезал Радий Хабиров.

Он также поделился подозрениями, что за поставщиками некачественных светильников могут стоять коррумпированные чиновники.

— Если это так, то будем вычищать наши ряды, — заявил Радий Хабиров. — По поводу некачественных поставок идите в суды, ведите претензионную работу.