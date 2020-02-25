Присяжные признали Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании и домогательствах
Вчера, 17:46ОбществоФото: flickr.com
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Суд Нью-Йорка признал известного кинопродюсера из США Вайнштейна виновным в сексуальном домогательстве и изнасиловании.
По сообщениям американских СМИ, 67-летний Харви Вайнштейн осужден за изнасилование начинающей актрисы Джессики Манн, в 2013 году. Второй эпизод – сексуальное нападение на свою бывшую помощницу Мими Хейли, произошедшее еще в 2006-м.
Если бы Вайнштейна не оправдали по другим эпизодам, ему могло грозить пожизненное заключение, пишет rns.online.
Напомним, голливудский продюсер был задержан весной 2018 года, причем в полицию он пришел сам. Позже The New York Times публикует интервью актрисы Эшли Джад, в котором рассказывается о домогательствах Вайнштейна. Также о подобных действиях продюсера заявили Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу.
Отмечается, что из-за сексуального скандала обанкротилась киностудия братьев Вайнштейнов The Weinstein Company.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей