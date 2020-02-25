Присяжные признали Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании и домогательствах

По сообщениям американских СМИ, 67-летний Харви Вайнштейн осужден за изнасилование начинающей актрисы Джессики Манн, в 2013 году. Второй эпизод – сексуальное нападение на свою бывшую помощницу Мими Хейли, произошедшее еще в 2006-м.

Если бы Вайнштейна не оправдали по другим эпизодам, ему могло грозить пожизненное заключение, пишет rns.online.

Напомним, голливудский продюсер был задержан весной 2018 года, причем в полицию он пришел сам. Позже The New York Times публикует интервью актрисы Эшли Джад, в котором рассказывается о домогательствах Вайнштейна. Также о подобных действиях продюсера заявили Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу.