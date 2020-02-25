Предприниматель из Башкирии решил закатать воздух родных мест в банки
Вчера, 17:38ОбществоТатьяна МайороваФото: Facebook.com
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Артур Идельбаев считает, что в итоге может получиться отличный сувенир.
Предприниматель и общественник Артур Идельбаев, который работает в сфере туризма, устроил необычную акцию в минувшие выходные.
Оказавшись со своими друзьями на вершине горы Иремель, он закатал в жестяные банки местный воздух. Бизнесмен объяснил это тем, что на Иремеле находится самый чистый воздух.
После появления этой новости в соцсетях подписчики Идельбева предложили ему развить идею и закатать в банки речную воду, которая, «благодаря» всяческим добавкам, вполне может сойти за коньяк.
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