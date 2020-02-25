Предприниматель из Башкирии решил закатать воздух родных мест в банки

Предприниматель и общественник Артур Идельбаев, который работает в сфере туризма, устроил необычную акцию в минувшие выходные.

Оказавшись со своими друзьями на вершине горы Иремель, он закатал в жестяные банки местный воздух. Бизнесмен объяснил это тем, что на Иремеле находится самый чистый воздух.