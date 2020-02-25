Одноклассники к Масленице создали стикерпак со знаменитым котом Джазом

Стикерпак, героем которого стал Джаз, появился в ОК к Масленице. Последние два года ОК активно развивают витрину стикеров, постоянно добавляя бесплатные наборы от разных иллюстраторов с разными персонажами. Например, ранее героями стикеров в ОК стали Фиксики, группа Мумий Тролль и др.

Кот Джаз стал популярным в интернете благодаря фотографии с блинами, которую сделал его хозяин, который живет в Перми. В этом году Джазу исполнится 9 лет, сейчас кот известен не только в России, но и на Западе.

Джаз появился в ОК перед Масленицей неслучайно. В этот семейный праздник принято печь блины, ходить в гости и поздравлять друг друга. Чтобы пользователи могли ярче выражать свои эмоции, ОК сделали стикеры с популярным котом, который стал забавным символом Масленицы.

В стикерпаке с Джазом девять стикеров, которые иллюстрируют жизнь типичного котика. С помощью набора можно позвать гостей, отправив стикер «Жду в гости», или порадоваться концу зимы со стикером «Ура, Масленица».