Из библиотек Украины изымут более половины книг

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По словам директора госучреждения «Украинский институт книги» Александры Коваль, из библиотек страны будут изъяты все книги, выпущенные во времена СССР. Таким образом, свыше половины всей литературы заменят «современной и украиноязычной».
Об этом стало известно 25 февраля, сообщает газета «Известия».
Коваль подчеркнула, что для «очищения библиотек от советского фонда» необходимо будет провести тщательный аудит. По её мнению, это сделает их более приятным местом досуга для жителей страны.
Она также добавила, что «Украинский институт книги» закупает книги, написанные только на украинском языке.
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