Игорь Николаев опубликовал фото без усов

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Российский исполнитель и композитор Игорь Николаев разместил в социальной сети Instagram фотографию без усов. Снимок был сделан во время его службы в армии.
При этом Николаев сделал коллаж, с одной стороны разместив справа от черно-белого фото без усов одну из своих последних фотографий, сообщает газета «Известия».
Под получившимся изображением он разместил просьбу найти отличия. Кроме этого, Николаев таким образом поздравил подписчиков с Днем защитника Отечества.
Его коллега и друг, исполнитель Леонид Агутин написал, что видит между фотографиями пять отличий, одно из которых - усы, а другое - «море хитов».
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