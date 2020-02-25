Игорь Николаев опубликовал фото без усов

При этом Николаев сделал коллаж, с одной стороны разместив справа от черно-белого фото без усов одну из своих последних фотографий, сообщает газета «Известия».

Под получившимся изображением он разместил просьбу найти отличия. Кроме этого, Николаев таким образом поздравил подписчиков с Днем защитника Отечества.