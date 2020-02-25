«Хочешь в тюрьму? Я найду за что!»: в Башкирии чиновник обматерил местного жителя

Житель Кальтовского сельского совета Иглинского района Башкирии стал свидетелем неприятного отношения к себе со стороны местного чиновника. Судя по видео, которое распространилось в социальных сетях, он обратился к главе сельсовета Владимиру Кожанову с намерением узнать, когда будут чистить дороги в деревне Черемисы.

— Ты чего хотел? В самую последнюю очередь буду пробивать дорогу в Черемисы. Из 13 деревень по очереди будет самая последняя, — ответил раздраженно глава сельсовета на просьбу автора видео.

На просьбу молодого человека показать документы, Владимир Кожанов вовсе разозлился:

— А кто ты, [Роскомнадзор], такой, чтобы документы тебе показывать? Ты налоги платишь? Где ты работаешь? Ты что, хочешь в тюрьму, тунеядец? Я найду за что [посадить — авт.], не веришь мне, что ли?

Автору видео остается только встать и уйти. В конце видео он предполагает, что трактор занят, потому что «калымит».

Медиакорсеть связалась с Владимиром Кожановым (аудиозапись имеется в распоряжении редакции) и расспросила подробнее об этом инциденте. По его словам, речь идет о конфликте с местным жителем — 22-летним Максимом К., дважды судимым за попытку изнасилования несовершеннолетней и причинение тяжких телесных повреждений этой же несовершеннолетней.

Владимир Кожанов заявил, что молодой человек попросил главу сельсовета, на территории которого он проживает с семьей, профилактическую справку для службы исполнения наказаний.

«Условно он сидит. Нас попросили — мы справку сделали. Написали, как есть: что много жалоб от местных на него, ездит с громкой музыкой на своем авто, причем без прав, гоняет по дворам, ведет себя асоциально. Несмотря на профилактические беседы с ним, продолжил пугать людей. После того, как он ознакомился с содержанием нашей справки, пришел к нам в сельсовет. Видимо, не понравилось. Всех обматерил, грубо разговаривал. Куда это годится?» — задается вопросом Владимир Кожанов, при этом в видео чиновник и сам не гнушался нецензурной лексики в адрес молодого человека.

Кожанов также выразил опасения, что молодой человек может злоупотреблять запрещенными веществами.

На вопрос о том, почему в видео зашла речь об уборке снега к селу Черемисы, глава сельсовета пояснил:

«Вы поймите. В сельском поселении 13 деревень общей протяженностью 97 километров. При этом у нас всего один трактор 2008 года выпуска. Физически он не успевает даже и половины дорог прочистить за день. Все чистит по очереди. Причем первым делом мы всегда чистим дороги, по которым наши школьники ездят на учебу. Далее по списку идут все остальные деревни. А ему, видите ли, надо, чтобы мы все бросили, обеспечили ему проезд, а школьники по сугробам шли, так, что ли?» — недоумевает чиновник.

Примечательно, что по словам Кожанова, молодой человек, прежде, чем распространить видеозапись, попросил у чиновника прощения за свой визит.К сожалению, пока получить комментарий у самого Максима К. нам не удалось.

Зато нам ответил глава Иглинского района Николай Самойленко, заявивший, что по данному факту уже начата проверка.

«Сегодня по этому факту проводим проверку. С главой сельсовета я общался. Свою вину и несдержанность в адрес жителя он признал. С его слов, он переживал за сотрудницу. Потому что в первый раз житель пришел в сельсовет в обеденный перерыв, колотил в дверь и кричал. Чем и напугал управделами. На настоящее время мы вынесли главе сельсовета предупреждение, в случае повторения ситуации, будем действовать жестко», — прокомментировал руководитель Иглинского района.