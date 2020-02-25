Экологи и промышленники Омска смогли договориться о снижении выбросов на 40%
Вчера, 21:03ОбществоФото: pixabay.com
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Экологи Росприроднадзора и Обь-Иртышского УГМС Омской области смогли добиться снижения вредных выбросов от местных предприятий на 40%. В столице региона впервые за много лет был введен особый режим неблагоприятных метеоусловий.
Как пишет “ФедералПресс”, в минувшие выходные большое количество жителей Омска стали жаловаться на устоявшийся невыносимый запах в городе.
В связи с этим власти региона поставили под особый контроль деятельность местных предприятий. В результате удалось снизить вредные выбросы, в частности, сероводорода и этилбензола, до 40%.
Губернатор области отметил, что власти и впредь должны работать также слаженно.
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