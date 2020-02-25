Экологи и промышленники Омска смогли договориться о снижении выбросов на 40%

Как пишет “ФедералПресс”, в минувшие выходные большое количество жителей Омска стали жаловаться на устоявшийся невыносимый запах в городе.

В связи с этим власти региона поставили под особый контроль деятельность местных предприятий. В результате удалось снизить вредные выбросы, в частности, сероводорода и этилбензола, до 40%.