Депутаты Курултая обсудят варианты привлечения молодых специалистов в села Башкирии

Рабочую группу по подготовке мероприятия возглавляет председатель комитета по образованию, культуре, молодежной политике и спорту Раиль Асадуллин. В ее составе — депутаты Курултая, представители администрации главы РБ, министерств и муниципалитетов. Планируется, что до слушаний будет организован мониторинг мнений студенческого сообщества — от профессиональных намерений до ожиданий от будущей карьеры.

По словам председателя парламента РБ Константина Толкачева, проблема дефицита кадров в сельской местности накапливалась годами:

— Молодежь, уезжая в город получать образование, нередко там и остается, ведь в городе больше возможностей, перспектив. Если мы хотим, чтобы молодые специалисты возвращались на село, необходимо создать для этого соответствующие стимулы. В первую очередь, обеспечить достойную зарплату, жилье, возможность решения ряда других социальных вопросов. Важно также помогать в получении образования по востребованным специальностям той сельской молодежи, которая собирается вернуться домой после обучения.

Как отметил Константин Толкачев, кадровый дефицит в сельской местности наблюдается в наиболее социально значимых отраслях — здравоохранении, образовании, производстве и переработке сельхозпродукции.

При этом исполнительный директор проекта «Электронная энциклопедия сельских школ России» Николай Махнев отмечает, что сейчас перед сельскими школами стоит задача воспитать такого человека, который самостоятельно решит остаться в сельской местности, потому что будет твердо понимать — здесь он сможет заработать деньги, сможет нормально жить и работать. Подробнее о проблеме «Медиакорсеть» писала в материале «Почему сельские школы Башкирии застряли в XIX веке?»