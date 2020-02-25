Без паники: в Уфе три дня будут проверять сирены на громкость
Вчера, 13:51ОбществоНадежда ВалитоваФото: pixabay.com
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В столице республики пройдет массовая проверка систем централизованного оповещения сирен и громкоговорителей.
Сирены будут звучать 25, 26 и 27 февраля, сообщили в Госкомитете РБ по ЧС.В Уфе они пройдут во всех районах города. Длительность гудков составит около трех секунд. Звучать они будут в период с 09.00 до 16.00.Население просят не паниковать.
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