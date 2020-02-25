Белатриса и Адам: в ЗАГСе Уфы назвали самые популярные и необычные имена младенцев

По данным ЗАГСа, мальчиков, как часто это бывает, рождается больше, чем девочек – 932 и 911 соответственно. В прошлом году в этом районе Уфы появились 15 двойняшек, одна тройня.

Самыми популярным именами эксперты назвали мужские Алан, Даниил, женские София, Амина, Камилла. Среди необычных встречались и Белатриса, Жанель, Афина и редкое для нашего региона имя Адам.

Напомним, что в среднем в Башкирии на каждую тысячу браков приходится 606 разводов. При этом большинство тех, кто разводится, имели маленьких детей. В 2018 году, к примеру, в республике распались почти 8 тысяч семей с детьми, это 52% от общего числа разводов.