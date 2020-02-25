Башкирия попала в лидеры регионов, выполнивших показатель нацпроекта по жилью

По данным Интерфакс, объем строительных работ по итогам 2019 года в республике вырос на целых 7,7% - 216,8 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (107,7%)Таким образом, республика попала в регионы-лидеры по выполнению показателя нацпроекта по жилью.

В списке на первом месте среди регионов ПФО оказался Татарстан, а в целом по стране Башкирия заняла восьмое место.Напомним, ранее мы писали о том, что Башкирия на четвертом месте по объему ввода жилья. За 11 месяцев 2019 года застройщики сдали 2 млн квадратных метров.

Компании ввели 658,6 тысяч квадратных метров, что на 14,4 процентов выше показателей января-ноября прошлого года. Объем жилья, введенного населением, сократился на 0,6 процента до 1294,4 тысяч квадратных метров.

В ПФО республика находится на втором месте после Татарстана, в расчете на душу населения регион поднялся пятого места на четвертое.