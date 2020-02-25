8-й корпус медуниверситета в Уфе должны отремонтировать к декабрю 2021 года

Как сообщается на сайте госзакупок, компания ООО «Система» займется реконструкцией восьмого корпуса БГМУ. Компания на торгах предложила минимальную цену, снизив стоимость работ со 175, 45 млн рублей до 132,45 млн.

Всего в конкурсе участвовали семь компаний. Теперь рабочим компании предстоит отремонтировать не только сам корпус, но и центральный тепловой пункт. Работы должны будут завершены к декабрю 2021 года. А к 2023 должны быть полностью отремонтированы все остальные корпуса медицинского вуза.