Оперштаб обновил данные о количестве заболевших. Заразившиеся проживают в 84 регионах. Из них 10,3 % переносят болезнь бессимптомно.

Всего за сутки от инфекции погибли 456 человек, полностью выздоровели - 19 003, сообщает fedpress.ru. Больше всего заболевших выявлено в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области. Меньше всего в Тыве и Ненецком автономном округе (9 и 3 случая соответственно). В Санкт-Петербурге тест на коронавирус сдали почти 15 тысяч человек. Более тысячи человек прошли обучение и получили аккредитацию на волонтерскую деятельность.

