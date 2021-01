Накануне, 24 января, на Первом канале показали новый выпуск программы «Лучше всех». В нем приняла участие 10-летняя Дарина Хусаинова из города Учалы.

Девочка рассказала телеведущему Максиму Галкину о том, что уже давно занимается каратэ и имеет синий пояс, а также показала десятки своих медалей. В качестве таланта она продемонстрировала мастерство боевого искусства – вышла на сцену в кимоно и под музыку показывала элементы. В конце выступления юной участнице подарили еще одну медаль, рюкзак со сладостями и цветы.

