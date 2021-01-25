Взбудораженное население и удар по карману: главное с оперативки Хабирова 25 января

О коронавирусе в Башкирии

По словам министра здравоохранения РБ Максима Забелина, ситуация с коронавирусом в Башкирии в новогодние праздники была стабильной. По состоянию на 9.00 21 января в Башкирии зарегистрировано 23242 случая заболевания коронавирусом, за последние сутки — плюс 168 новых случаев. Коэффициент распространенности — 1. Выписано с выздоровлением 17394 пациента — 75% от общего числа заболевших. В стационарах находятся 543 пациента, из них подключены к ИВЛ 15 пациентов. Диагностировать инфекцию методом ПЦР можно в 25 лабораториях Башкирии — с начала пандемии выполнено более 2,250 млн исследований. Уровень тестирования составляет 248,9 тестов на 100 тысяч населения. Развернуто 6300 коек, коечный фонд свободен на 32%, что позволяет переводить инфекционные госпитали в плановый режим. В «скорой помощи» отмечается 3500 вызовов в сутки. В ковид-госпитале в Зубово находится 193 пациента, в Стерлитамаке — 72. Общую коечную емкость ковид-госпиталей до февраля сократят на 1000 коек.