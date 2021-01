Взбудораженное население и удар по карману: главное с оперативки Хабирова 25 января

Власти Башкирии на еженедельном совещании обсудили наболевшие за неделю вопросы. Mkset рассказывает о них за несколько минут

О кадровых перестановках Исполняющим обязанности главы Архангельского района назначен Айрат Саитгалин. — Он у нас молодой глава, дай бог ему удачи. Будем помогать району, — отметил глава республики. О Дне студенчества Также Радий Хабиров поздравил всех студентов с их днем. — У нас огромная армия студентов, более 200 тысяч, это наше будущее, пожелаем им успехов и чудесного настроения, — отметил он. Об успехах башкирских спортсменов По словам министра спорта РБ Руслана Хабибова, за минувшие выходные в мире спорта отметились башкирские спортсмены. Так, шорт-трекист Семен Елистратов стал чемпионом Европы, башкирские мотогонщики досрочно стали победителями Суперлиги. Также обыграли соперников ХК «Торос», ХК «Толпар», ХК «Кировец». Кроме того, волейбольный клуб «Урал» обыграл соперника и поднялся до шестой строчки в рейтинге. Волейбольный клуб «Уфимец» занимает восьмую строчку рейтинга. Воспитанники башкирской школы биатлона вырвали победу и завоевали бронзу. — Тот случай, когда наши спортсмены делают больше, чем мы. Мы должны создавать условия и для спортсменов, и просто для детей и взрослых. У нас не во всех муниципалитетах есть бассейны, надо к 2024 году решить этот вопрос, — отметил Глава Башкирии. О «взбудораженном» населении и «нервозном» годе Радий Хабиров отметил, что в ходе встречи обсуждалось то, что чиновники стали реже общаться с людьми. — Мы перестаем живьем давать им ответы, они еще больше раздражаются. Прошедший год для людей был одним из самых нервозных, ограничения и нервозность привели к очень взбудораженному населению, пояснил Хабиров. Глава Башкирии поручил муниципалитетам проверить составы местных Общественных палат, чтобы там были инициативные люди, «у которых есть свое мнение». — Сейчас все общаются с людьми, выходят, главы начинают личные приемы. Если мы с людьми будем разговаривать и вопросы решать, меньше к нам под окна будут приходить. — сообщил Радий Хабиров А у людей вопросы житейские — снег плохо убирают, постоянно грязный подъезд, собаки под окнами лают или просто работы нет. О коронавирусе в Башкирии По словам министра здравоохранения РБ Максима Забелина, ситуация с коронавирусом в Башкирии в новогодние праздники была стабильной. По состоянию на 9.00 21 января в Башкирии зарегистрировано 23242 случая заболевания коронавирусом, за последние сутки — плюс 168 новых случаев. Коэффициент распространенности — 1. Выписано с выздоровлением 17394 пациента — 75% от общего числа заболевших. В стационарах находятся 543 пациента, из них подключены к ИВЛ 15 пациентов. Диагностировать инфекцию методом ПЦР можно в 25 лабораториях Башкирии — с начала пандемии выполнено более 2,250 млн исследований. Уровень тестирования составляет 248,9 тестов на 100 тысяч населения. Развернуто 6300 коек, коечный фонд свободен на 32%, что позволяет переводить инфекционные госпитали в плановый режим. В «скорой помощи» отмечается 3500 вызовов в сутки. В ковид-госпитале в Зубово находится 193 пациента, в Стерлитамаке — 72. Общую коечную емкость ковид-госпиталей до февраля сократят на 1000 коек. Что касается заболеваемости ОРВИ, то, по словам министра, отмечается снижение уровня заболеваемости на 30%. По заболеванию пневмонией остается прирост на 150% по сравнению с прошлым годом. Что касается вакцинации от коронавируса, то первым компонентом препарата вакцинированы уже 13842 человека, вторым — 5301 человек. Количество пунктов вакцинации доводится до 80, готовы 72 пункта. Мобильные пункты будут выезжать в организованные коллективы и на предприятия. Ожидается поступление партии вакцины к февралю более 150 тысяч доз. О работе Ситуационного антиковидного центра Башкирии Работа сотрудников Центра делится на две смены. Ежедневно в каждой смене работают от 70 до 75 человек — это группы операторов, ординаторы и медэксперты. За неделю в Центр поступило более 2000 звонков. Наиболее популярными остаются вопросы, касающиеся амбулаторной помощи пациентам. Далее идут вопросы по вакцинации от ковида (более 16%) и связанные с обеспечением лекарствами льготников. Жители Башкирии с 15 до 18 часов смогут узнавать по горячей линии о своих родственниках, находящихся в госпиталях, по телефону 8 (347) 218-19-19. — 2000 обращений в неделю многовато, потребность в Центре есть, пусть работает, — прокомментировал ситуацию Радий Хабиров. О больших счетах за отопление и перерасчете По словам министра ЖКХ Башкирии Бориса Беляева, администрациям совместно с ЖКО поручено устранить выявленные недостатки, провести анализ начислений за январь 2021 года и принять меры по недопущению роста платежей сверх расчетной величины исходя из погодных условий. Также поручено провести перерасчет за декабрь 2020 года. Как добавил мэр Уфы Сергей Греков, заявления на возврат средств от МУП УИС будут приниматься с 26 января, изменения в суммах будут отражены в февральских квитанциях. — У людей и обида, потому что несправедливо, да и по карману ударило серьезно, — добавил Радий Хабиров. Об особо опасных болезнях животных вокруг Башкирии Как доложил начальник управления ветеринарии РБ Азат Зиганшин, вокруг Башкирии наблюдаются эпидемии птичьего гриппа, бруцеллеза и африканской чумы свиней. Так, грипп птиц был зарегистрирован в пяти километрах от Бакалинского района республики. Для недопущения африканской чумы свиней разрешается содержать животных только закрытым способом без выгула, запрещается кормить свиней сырыми пищевыми отходами, а завоз животных согласовывать с ветслужбой. В случае обнаружения трупов кабанов и заболевания свиней необходимо сообщить об этом по телефону горячей линии 88007755828. О лучших многоквартирных домах в Башкирии По данным ЖКХ Башкирии, на ежегодный конкурс было подано 273 заявки. Победителю достается 15,9 млн рублей из бюджета республики. Лучшим МКД в Уфе стал дом на Зорге, 66/2, второе место занял дом на Строителей, 24 в Стерлитамаке, третье место — на Дорожной, 15а в Нефтекамске. Также лучшими домами стали дом в Янауле на Советской, 16, в Учалах на Башкортостана, 17а и в Туймазах на Чапаева, 6а. Отличились дома в селе Михайловка (Коммунистическая, 18, 20) и в селе Красноусольский (Новая, 2). Лучшим подъездом стал подъезд в доме на Степана Злобина, 40, второе место занял подъезд в Агидели (Курчатова, 1/11), в Учалах (Первостроителей, 38/1), в Янауле (Победы, 60), в Баймаке (Юбилейная, 3), а также в селах Михайловка (Садовая, 2), Мраково (Ленина, 1б), Аскино (Советская, 18а). Лучшая придомовая территория находится в Уфе на Гагарина, 28/1 и в Туймазах (проспект Ленина, 25), а также в селе Кандры (Матросова, 9).

