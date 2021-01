Волонтеры продолжают работать в День студента

Волонтерские центры “Единой России” ведут свою работу в День студента. По данным Росстата, более 2,7 миллиона человек сейчас заняты волонтерской деятельностью, причем их количество продолжает расти.

«Многие начинают делать первые шаги в этой сфере еще в школе. И это добрый знак для нашего общества, для будущего страны», – сказал секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, передает ura.news. Партийные активисты работают в каждом субъекте страны, к ним присоединяется много новых членов. Ашот Маргарян из Подмосковья, будучи аспирантом РУДН, преподает в школе и работает в волонтерском центре ЕР. Уже десять его учеников тоже решили стать активистами. Студенты-волонтеры в пандемию разносили продуктовые наборы в Дагестане. По словам Ахмеда Абдурахманова, некоторые люди отказывались от помощи в пользу нуждающихся. Некоторые стали активистами, чтобы отблагодарить страну, которая их приютила. Так, приехавший из Ирака Хуссеин Аммар уже четыре года работает волонтером-медиком. “Я горжусь тем, что я — часть большой команды. Россия мне дала много возможностей — я восхищаюсь наукой, культурой, языком. Весь мой вклад в борьбу с пандемией — это моя благодарность России и россиянам», — сказал Аммар. Другой студент медвуза, уже из Воронежа, Алексей Толбин воспринимает волонтерскую деятельность в пандемию как профессиональный вызов и возможность набраться уникального опыта. Он работает на станции скорой помощи. “Единая Россия” поощряет деятельность врачей-активистов, засчитывая их работу в качестве производственной практики. Как сообщает сайт ER.ru, в Нижегородской области волонтеры получают дополнительные баллы при поступлении в вузы и участвуют в программе «Доброрубль». В некоторых других регионах активистам оплачивают экскурсии и путевки в санатории, а также страхуют на случай коронавируса. Руководитель волонтерского центра «Наша забота» Александр Толстых рассказал, что единый волонтерский центр «Наша забота» при региональном исполкоме «Единой России» объединил 25 добровольческих организаций Башкирии: это свыше 7 тысяч активистов, порядка 4 тысяч из них – учащиеся вузов и учреждений среднего образования республики. Студенты занимаются доставкой продуктов питания населению, рецептурных лекарств хронически больным, пациентам с коронавирусной инфекцией, которые лечатся на дому. “Студенческая молодежь активно вовлечена в реализацию акций и проектов, проводимых партией. Так, студенты Башкирского государственного педагогического университета имени М. Акмуллы в течение месяца занимались обзвоном заболевших жителей республики на базе телемедицинского антиковидного центра. Согласно спискам, ежедневно получаемым из Минздрава Республики Башкирия, волонтеры обзванивали по телефону пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции или внебольничной пневмонии. Хочется поблагодарить каждого, кто принимает участие в добровольческом движении, за бескорыстную помощь. Пусть их доброта и щедрость вернется к им сторицей”, - отметил он.

