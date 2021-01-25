Волонтеры продолжают работать в День студента

Партийные активисты работают в каждом субъекте страны, к ним присоединяется много новых членов. Ашот Маргарян из Подмосковья, будучи аспирантом РУДН, преподает в школе и работает в волонтерском центре ЕР. Уже десять его учеников тоже решили стать активистами. Студенты-волонтеры в пандемию разносили продуктовые наборы в Дагестане. По словам Ахмеда Абдурахманова, некоторые люди отказывались от помощи в пользу нуждающихся.