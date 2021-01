В России два миллиарда рублей пойдут на строительство спортивных объектов в регионах

Российские власти направят два миллиарда рублей, чтобы построить спортивные объекты в регионах.

Как сообщает iz.ru со ссылкой на распоряжение правительства РФ, на эти деньги будут построены физкультурно-оздоровительные комплексы открытого в ста городах и в сельских населенных пунктах. Речь идет о новых спортивных площадках и футбольных полях. Там предусмотрены современные гимнастические снаряды, спортивный инвентарь, силовые тренажеры. Кроме того, на них смогут заниматься люди с ограниченными возможностями по здоровью, как то предусматривает государственная программа «Развитие физической культуры и спорта».

