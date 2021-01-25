В России два миллиарда рублей пойдут на строительство спортивных объектов в регионах

В России два миллиарда рублей пойдут на строительство спортивных объектов в регионах

Вчера, 16:39ОбществоPhoto: pixabay.com
Российские власти направят два миллиарда рублей, чтобы построить спортивные объекты в регионах.

Как сообщает iz.ru со ссылкой на распоряжение правительства РФ, на эти деньги будут построены физкультурно-оздоровительные комплексы открытого в ста городах и в сельских населенных пунктах. Речь идет о новых спортивных площадках и футбольных полях. Там предусмотрены современные гимнастические снаряды, спортивный инвентарь, силовые тренажеры. Кроме того, на них смогут заниматься люди с ограниченными возможностями по здоровью, как то предусматривает государственная программа «Развитие физической культуры и спорта».

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы