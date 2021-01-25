В МЧС опровергли информацию о распространении пожара на "Уфаоргсинтез" и эвакуации

В МЧС опровергли информацию о распространении пожара на "Уфаоргсинтез" и эвакуации

Вчера, 23:06ОбществоТимур Алмаев
Лаборатория Роспотребнадзора произвела замеры в 3-х точках близлежащего жилого сектора

В настоящий момент пожар на заводе "Уфаоргсинтез" локализован.В ликвидации последствий происшествия задействованы 127 человек и 44 единицы техники, в том числе от МЧС России 90 человек личного состава и 29 единиц техники.

Пресс-служба ПАО "Башнефть" сообщает, что "основные установки завода не прекращали работу".

Роспотребнадзор сообщает о проведенных замерах проб воздуха в близлежащих районах к пожару.

- Лаборатория Роспотребнадзора произвела замеры в 3-х точках близлежащего жилого сектора (по ул. Инициативная, ул. Тимашевская, Черкассы), превышений предельно-допустимых концентраций вредных веществ в воздухе не зафиксировано, - говорится в сообщении ведомства.

В свою очередь в Госкомитете по чрезвычайным ситуациям опровергли информацию появляющуюся в социальных сетях и распространяемую по мессенджерам, о распространении огня на город и проводимой эвакуации.

- Оснований для эвакуации нет, пожар локализован, микрорайону ничто не угрожает, - сказал председатель Госкомитета по ЧС РБ Фарит Гумеров.

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