В МЧС опровергли информацию о распространении пожара на "Уфаоргсинтез" и эвакуации

В настоящий момент пожар на заводе "Уфаоргсинтез" локализован.В ликвидации последствий происшествия задействованы 127 человек и 44 единицы техники, в том числе от МЧС России 90 человек личного состава и 29 единиц техники. Пресс-служба ПАО "Башнефть" сообщает, что "основные установки завода не прекращали работу". Роспотребнадзор сообщает о проведенных замерах проб воздуха в близлежащих районах к пожару. - Лаборатория Роспотребнадзора произвела замеры в 3-х точках близлежащего жилого сектора (по ул. Инициативная, ул. Тимашевская, Черкассы), превышений предельно-допустимых концентраций вредных веществ в воздухе не зафиксировано, - говорится в сообщении ведомства. В свою очередь в Госкомитете по чрезвычайным ситуациям опровергли информацию появляющуюся в социальных сетях и распространяемую по мессенджерам, о распространении огня на город и проводимой эвакуации. - Оснований для эвакуации нет, пожар локализован, микрорайону ничто не угрожает, - сказал председатель Госкомитета по ЧС РБ Фарит Гумеров.

