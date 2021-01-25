В Башкирии в 2020 году подтвердилось пять очагов бешенства у животных

По его словам, на территории республики вирус бешенства зафиксирован у трех собак и двоих волков. Случаи выявлены в Белорецком, Дуванском и Чишминском районах Башкирии. Однако несмотря на эти случа, регион остается одним из самых спокойных по бешенству в Приволжском федеральном округе.