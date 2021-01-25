В Башкирии в 2020 году подтвердилось пять очагов бешенства у животных

В Башкирии в 2020 году подтвердилось пять очагов бешенства у животных

Вчера, 13:27ОбществоАнна КононоваPhoto: pixabay.com
На сегодняшнем оперативном совещании в правительстве Башкирии начальник управления ветеринарии Азат Зиганшин сообщил о пяти случаях бешенства, зарегистрированных в прошлом году.

За последний квартал 2020 года ухудшилась эпидобстановка в соседних регионах Башкирии: выявлены случаи африканской чумы свиней и птичьего гриппа.

По его словам, на территории республики вирус бешенства зафиксирован у трех собак и двоих волков. Случаи выявлены в Белорецком, Дуванском и Чишминском районах Башкирии. Однако несмотря на эти случа, регион остается одним из самых спокойных по бешенству в Приволжском федеральном округе.

В Челябинской области было 59 очагов бешенства, в Самарской области — 42, Оренбургской — 32, Татарстане — 31, Удмуртии — 26, Свердловской области — 10.

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