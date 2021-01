В Башкирии до конца следующего месяца планируется сократить количество коек для заболевших коронавирусом пациентов. Об этом сообщил глава Минздрава Башкирии Максим Забелин на минувшем оперативном совещании в правительстве республики.

На сегодняшний день в инфекционном госпитале в Зубово занято 193 коечных места, а в Стерлитамаке – 72. В ближайшее время коечный фонд, развернутый на базе больниц, будет перепрофилирован в прежний режим работы. Таким образом к 15 февраля количество коек для коронавирусных пациентов сократиться на 1000. — Больницы №5 и №10 перешли на обычную работу, разработан план по выводу медучреждений в профильную работу. Койки будут освобождаться по эпидемиологической ситуации, — отметил Максим Забелин.

