У Минска отобрали еще один турнир

Чемпионат мира по современному пятиборью не пройдет в этом году в Минске.

Такое решение принял Международный союз современного пятиборья (UPM). Турнир, намеченный на 7-13 июня пройдет в те же даты, но в другом месте, сообщает «Советский спорт». «После подробного обсуждения исполнительный комитет проголосовал за перенос чемпионата мира по пятиборью из-за растущей обеспокоенности тем, что нынешняя нестабильность в принимающей стране может поставить под угрозу успех главного соревнования UIPM», – прокомментировал решение президент UIPM Клаус Шорманн. Напомним, ранее у Минска отобрали право принимать чемпионат мира по хоккею.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter