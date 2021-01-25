У Минска отобрали еще один турнир

У Минска отобрали еще один турнир

Вчера, 17:34ОбществоPhoto: pxhere.com
Чемпионат мира по современному пятиборью не пройдет в этом году в Минске.

Такое решение принял Международный союз современного пятиборья (UPM). Турнир, намеченный на 7-13 июня пройдет в те же даты, но в другом месте, сообщает «Советский спорт».

«После подробного обсуждения исполнительный комитет проголосовал за перенос чемпионата мира по пятиборью из-за растущей обеспокоенности тем, что нынешняя нестабильность в принимающей стране может поставить под угрозу успех главного соревнования UIPM», – прокомментировал решение президент UIPM Клаус Шорманн.

Напомним, ранее у Минска отобрали право принимать чемпионат мира по хоккею.

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