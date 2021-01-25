У Минска отобрали еще один турнир

«После подробного обсуждения исполнительный комитет проголосовал за перенос чемпионата мира по пятиборью из-за растущей обеспокоенности тем, что нынешняя нестабильность в принимающей стране может поставить под угрозу успех главного соревнования UIPM», – прокомментировал решение президент UIPM Клаус Шорманн.