Вице-премьер Киргизии Равшан Сабиров рассказал, что первой страной, куда отправится новый президент Садыр Жапаров после своего вступления в должность станет Россия.

Как сообщает RT, дата прибытия в Россию Садыра Жапарова не была озвучена, а целью делового визита станет обсуждение вопроса снижения цен на природный газ.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter