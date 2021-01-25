По факту гибели сотрудника «Уфаоргсинтез» возбуждено уголовное дело

По факту гибели сотрудника «Уфаоргсинтез» возбуждено уголовное дело

Вчера, 23:18ОбществоТимур АлмаевPhoto: 1MediaInvest
Следователи-криминалисты аппарата регионального управления СК России проводят проверку

Следственным отделом по Орджоникидзевскому району Уфы следственного управления СК России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека; лишение свободы до пяти лет).

- На место происшествия выехали руководство и следователи-криминалисты аппарата регионального управления СК России, следователи территориального следственного отдела совместно с сотрудниками полиции. Проводится комплекс неотложных следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия. В ходе расследования лицам, ответственным за обеспечение соблюдения требований безопасности на предприятие, будет дана правовая оценка,говорится в сообщении ведомства.

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