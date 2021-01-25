По факту гибели сотрудника «Уфаоргсинтез» возбуждено уголовное дело

- На место происшествия выехали руководство и следователи-криминалисты аппарата регионального управления СК России, следователи территориального следственного отдела совместно с сотрудниками полиции. Проводится комплекс неотложных следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия. В ходе расследования лицам, ответственным за обеспечение соблюдения требований безопасности на предприятие, будет дана правовая оценка,говорится в сообщении ведомства.