По факту гибели сотрудника «Уфаоргсинтез» возбуждено уголовное дело

Следователи-криминалисты аппарата регионального управления СК России проводят проверку

Следственным отделом по Орджоникидзевскому району Уфы следственного управления СК России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека; лишение свободы до пяти лет). - На место происшествия выехали руководство и следователи-криминалисты аппарата регионального управления СК России, следователи территориального следственного отдела совместно с сотрудниками полиции. Проводится комплекс неотложных следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия. В ходе расследования лицам, ответственным за обеспечение соблюдения требований безопасности на предприятие, будет дана правовая оценка,говорится в сообщении ведомства.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter