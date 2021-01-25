Оперативка Хабирова, вопрос Путину и суд с ПСК-6. Итоги дня в Башкирии

Сегодня прошло еженедельное оперативное совещание в республиканском правительстве. Традиционно чиновники обсудили эпидемиологическую обстановку в Башкирии, а также очаги бешенства, кадровые перестановки, успехи спортсменов и многое другое. Главное с оперативки — в материале Mkset.
Уфимская мэрия добилась соглашения с МУП «УИС» о проведении перерасчетов за отопление. Позже организация опубликовала алгоритм действий для жителей Уфы.
Уполномоченная по правам ребенка в Башкирии Милана Скоробогатова проведет проверку по факту участия несовершеннолетних в несанкционированном митинге, который состоялся в Уфе 23 января. Детский обмудсмен сообщила, что на родителей составлено 12 протоколов об административном нарушении из-за участия детей в митинге.
В Уфе закрыли частный дом престарелых. Дело в том, что в социальном учреждении были выявлены нарушения.
Сегодня президент России Владимир Путин провел встречу со студентами российских вузов. Студент УГНТУ задал главе государства вопрос о наличии дворца в Геленджике.
ПСК-6 подала в суд на двух жителей дома № 5 на Шота Руставели за то, что те демонтировали забор на стройке. Компания оценила ущерб в 103 тысячи рублей.