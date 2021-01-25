Оперативка Хабирова, вопрос Путину и суд с ПСК-6. Итоги дня в Башкирии

Уполномоченная по правам ребенка в Башкирии Милана Скоробогатова проведет проверку по факту участия несовершеннолетних в несанкционированном митинге, который состоялся в Уфе 23 января. Детский обмудсмен сообщила, что на родителей составлено 12 протоколов об административном нарушении из-за участия детей в митинге.