Одноклассники запустили тематический марафон ко Дню студента

Татьянин день традиционно считается праздником студентов, но в этот день ОК не оставят без внимания самих Татьян. Имя входит в топ-3 самых популярных среди пользовательниц и составляет 3,65% от всех зарегистрированных женщин в Одноклассниках. Все желающие смогут присоединиться к тематическим поздравлениям в разделе «Открытки» и выбрать красивое поздравление ко Дню Татьяны в сообщениях. Пользователи ОК также могут поздравить всех близких с праздниками традиционными тематическими подарочками.