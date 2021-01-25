Мэрия Уфы добилась соглашения с МУП «УИС» о проведении перерасчетов за отопление

— Мы пришли к соглашению с МУП «УИС» об организации выплат. Заявления будут приниматься с 26 января. Жители увидят первые возвраты денег в февральских платежках, отметил Сергей Греков.
Ранее в БашРТС озвучивали условия, при соблюдении которых будет проводиться перерасчет. Так, он будет проводиться, если будет выявлена некорректная передача показаний индивидуальных приборов учета по отоплению и горячему водоснабжению, а также ошибки в работе приборов учета. При этом данный факт необходимо подтверждать актом, подписанным «БашРТС» или управляющей компанией.
Мы сделали для вас карточки о том как вернуть деньги в случае переплаты за отопление. Их можно прочитать ЗДЕСЬ.